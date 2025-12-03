Il Capodanno modenese sarà in piazza Roma con le evoluzioni del circo aereo Galileo

Modena accoglierà il 2026 con lo spettacolo che ha aperto l’anno olimpico a Parigi, davanti a un’Arco di Trionfo avvolto da una folla immensa. Il prossimo 31 dicembre “Galileo”, la fantasmagorica creazione aerea della compagnia francese Deus ex Machina, arriverà in piazza Roma, con inizio alle 23. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Il Capodanno modenese sarà in piazza Roma con le evoluzioni del circo aereo “Galileo”

