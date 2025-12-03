Il cancello fiabesco nel centro di Roma verrai catapultato ne le mille e una notte

“Sipario” dell’artista Jannis Kounellis è un’opera d’arte dalle sfaccettature fiabesche, un cancello artistico nei pressi della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Chi è Jannis Kounellis?. Jannis Kounellis è stato un pittore e scultore greco, naturalizzato italiano, che fa parte della cosiddetta corrente artistica dell’ arte povera. Una corrente in contrasto con l’arte tradizionale, che cerca di riutilizzare tutti quei materiali che eccedono dai processi industriale e che fa largo uso dello strumento dell’installazione. 🔗 Leggi su Funweek.it