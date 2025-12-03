Il Calcio Italiano può avere ancora la possibilità di ritornare ai fasti di un tempo…

Qualcosa sta cambiando nel calcio italiano ed il nuovo volto che si intravede, a livello embrionale, fa comprendere che insieme alle solite squadre dominanti nel massimo campionato nazionale negli anni passati, il nuovo avanza! Il nuovo che avanza. Nuovo? Si, vi è un cambiamento a livello di programmazione ed oculatezza nei bilanci di alcuni club che stanno ribaltando le gerarchie vigenti da decenni. Questo aspetto dovrebbe far comprendere che l’ Italia del pallone – in questo momento poco favorevole per lo Sport più amato dagli italiani- può trarre solo benefici. Calcio Italiano – Bisogna favorire la crescita di Club che . 🔗 Leggi su Parlami.eu

