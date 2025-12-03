Il calcio italiano non dimentica Leonardo Bonucci | premio Legend per l’ex difensore viterbese
È passato poco più di un anno e mezzo dall’addio al calcio giocato da parte di Leonardo Bonucci, ma questo sport non ha affatto scordato l’ex difensore viterbese. Ne è una chiara testimonianza il riconoscimento ricevuto dal 38enne che ha fatto le fortune della Juventus nel corso del Gran Galà del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
