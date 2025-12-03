Il CalaRosa di Borgo Turrito incoronato miglior rosato d’Italia alla Vinoway Selection 2026
Il CalaRosa di Borgo Turrito è stato riconosciuto come miglior vino rosato d’Italia alla Vinoway Selection 2026, la rassegna dedicata ai vini italiani organizzata da Vinoway Italia. Il premio è stato assegnato il 28 novembre a Castello Monaci Resort, a Salice Salentino, durante la cerimonia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
