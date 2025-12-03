Il Cagliari più cinico nel finale Stop per la Polisportiva Galli
Arezzo, 03 dicembre 2025 – Finale amaro a Cagliari. La Polisportiva Galli spreca un'ultima frazione molto buona e dopo aver rimontato dieci punti di scarto, cade negli ultimi secondi sbagliando diverse azioni offensive e subendo il canestro decisivo di Naczk. Cagliari: Naczk, Corda, Zieniewska, El Habbab, Mattera San Giovanni Valdarno: Oliveira, Bernardi, De Cassan, Favre, Celani Avvio a ritmi blandi, con Naczk da una parte (4-2) e Bernardi dall'altra (9-10) a mettersi in evidenza. Botta e risposta tra Celani e Zieniewska (13-13), ma è la Virtus a trovare il primo allungo con Mattera ed El Habbab per il 20-13. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
