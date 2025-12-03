Il bozzetto del monumento a Verdi torna a casa | una donazione ricongiunge Ferrara alla sua storia

Un pezzo di storia ferrarese ha fatto ritorno nella sua città. Il bozzetto originale del monumento a Giuseppe Verdi, opera dello scultore Giacomo Zilocchi, è stato donato al Comune di Ferrara da Guido Chialvo - già direttore centrale dell’Italstat -, discendente di una famiglia profondamente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

