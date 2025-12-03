Il Bene Comune all' attacco | La città precipita in cultura e digitale
La provincia di Pordenone ha perso otto posizioni nella classifica “Qualità della vita”, stilata da Il Sole 24 Ore. Un risultato che la lista civica "Il Bene Comune Pordenone" non esita a definire "il segnale di una grave regressione" che penalizza cittadini e territorio.I nodi critici: da musei. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
In questo episodio di “Insieme per il bene comune”, il podcast ufficiale della 42ª Assemblea Annuale Anci 2025, parliamo di “L’importanza delle connessioni e della gestione dei dati in sicurezza”. Con Francesco D’Angelo, Senior Vice President of Central and Vai su Facebook
E’ di una enorme gravità quanto rilevato da @ilfoglio_it. Se davvero il Comune di Torino ha definito #Askatasuna “bene comune” mi aspetto un’immediata retromarcia del sindaco @lorusso_stefano dopo la devastazione de @LaStampa. Sono squadristi violen Vai su X
Attacco hacker al Comune di Pisa. Dati sottratti e diffusi in rete, cosa è successo - Pisa, 19 maggio 2025 – Un attacco hacker in piena regola, rivendicato sul suo blog dal gruppo Nova, nei confronti del Comune di Pisa. Scrive lanazione.it