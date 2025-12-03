Il 3 dicembre è la Giornata delle persone con disabilità | musei fiorentini in prima fila per l' accessibilità

Firenze, 3 dicembre 2025 – Oggi ricorre la Giornata internazionale delle persone con disabilità, dedicata quest'anno al tema 'Promuovere società inclusive nei confronti delle persone con disabilità per favorire il progresso sociale'. E i musei fiorentini, e non solo, sono in prima fila per l'accessibilità. Proclamata dall’Onu nel 1992, la Giornata Internazionale delle persone con disabilità rappresenta un invito a riflettere sui diritti e sulla dignità delle persone con disabilità, sottolineando la necessità di un accesso effettivo e libero da ostacoli al patrimonio artistico e culturale. È in questa cornice che i musei fiorentini presentano un programma speciale di attività che proseguirà per tutto il mese di dicembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

