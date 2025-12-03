Il 12-3-30 è l' allenamento perfetto per migliorare la forma fisica senza stress

12-3-30, se tieni d'occhio il mondo del fitness online, devi aver visto questo popolarissimo allenamento farsi strada su TikTok e altri social media. La prima a parlarne, nel 2019, è stata l'influencer americana Lauren Giraldo. In breve tempo il suo allenamento facile e apparentemente efficace si è diffuso a macchia d'olio e su TikTok, l'hashtag #12330 ha totalizzato più di 374 milioni di visualizzazioni. https:www.tiktok.com@laurengiraldovideo6894779830412250374 C'è da dire che le tendenze o i consigli che si troviamo su Internet dovrebbero essere osservati con occhio critico e usando la testa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il 12-3-30 è l'allenamento perfetto per migliorare la forma fisica senza stress

