Ikea venerdì 5 dicembre scatta lo sciopero nazionale

Venerdì 5 dicembre si terrà uno sciopero nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici di Ikea. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno deciso di ricorrere all'agitazione dopo il "tentativo fallito di riaprire il tavolo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, scaduto dal 2019, e a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it