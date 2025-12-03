Ikea venerdì 5 dicembre scatta lo sciopero nazionale
Venerdì 5 dicembre si terrà uno sciopero nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici di Ikea. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno deciso di ricorrere all'agitazione dopo il "tentativo fallito di riaprire il tavolo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, scaduto dal 2019, e a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondisci con queste news
50% di sconto sul piatto del giorno per tutti i soci IKEA Family e IKEA Business Network i vostri piatti preferiti a metà prezzo. Vieni. atrovarci ogni mercoledì e venerdì dal 19 novembre 2025. - facebook.com Vai su Facebook
Ikea, venerdì 5 dicembre scatta lo sciopero nazionale - L'astensione dal lavoro proclamata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs: "Il contratto integrativo aziendale è scaduto dal 2019" ... Si legge su parmatoday.it
Nuova rottura Ikea-sindacati. Il 5 dicembre sciopero nazionale - "Ikea continua ad agire unilateralmente, peggiorando le condizioni di lavoro e ignorando gli impegni storici assunti con i dipendenti. Riporta ansa.it
Ikea, sciopero nazionale il 5 dicembre: si allarga lo strappo con i sindacati, manifestazione a Carugate - Dopo lo stop al rinnovo integrativo, i tagli ai premi e nuove regole (contestate), i sindacati hanno indetto lo sciopero con protesta davanti alla sede storica alle porte di Milano ... Scrive corriere.it
Ikea, peggiorano le condizioni di lavoro. Proclamato lo sciopero nazionale per il 5 dicembre - Dopo l'ennesimo tentativo fallito di riaprire il tavolo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, scaduto dal 2019, e a fronte di un sistema premiante giudicato inaccettabile, Filcams Cgil, ... Come scrive affaritaliani.it
A Ikea si sciopera: «Stop di tutti i lavoratori il 5 dicembre» - «Qui tutti devono fare tutto, a prescindere dall'inquadramento e dalla specifica professionalità» L'articolo A Ikea si sciopera: «Stop di tutti ... Secondo msn.com
Ikea-sindacati, è rottura: sciopero nazionale venerdì 5 dicembre, manifestazione a Carugate - La mossa di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs dopo l’ennesimo tentativo andato a vuoto di riaprire il tavolo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, scaduto dal 2019 ... msn.com scrive