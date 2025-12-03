Ikea perché venerdì 5 dicembre ci sarà uno sciopero

Monzatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ikea, venerdì 5 dicembre sarà sciopero. I lavoratori Ikea di tutt'Italia faranno uno sciopero per protestare contro il tentativo fallito di riaprire il tavolo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale. Si parla di un contratto scaduto nel 2019. La manifestazione è stata proclamata da. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Ikea Perch233 Venerd236 5