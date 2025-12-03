Ieri in Campania | avvocato colpito da arresto cardiaco in Tribunale salvo grazie al defibrillatore

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, martedì 2 dicembre 2025. Avellino – Il suggestivo  santuario di Montevergine, arroccato sulle pendici del Monte Partenio  resta isolato dopo  la frana che nella notte tra il 25 e il 26 novembre ha travolto la strada di accesso. Quattro tornanti della provinciale sono stati sommersi da fango, detriti e massi, rendendo impraticabile la salita. Anche la storica funicolare, normalmente alternativa alla strada, è stata fermata — per il momento non è possibile raggiungere in sicurezza né la base né la vetta. ( LEGGI QUI ) Benevento – Attimi di paura questa mattina al  Tribunale di Benevento, dove intorno alle 10. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

