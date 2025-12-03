Idf verso costruzione di barriera di 22km in valle del Giordano per separare i palestinesi dalle loro terre | Demoliti case pozzi e aree agricole

Presentata ufficialmente come una nuova strada volta a "facilitare lo spostamento delle truppe" e a "proteggere i coloni israeliani", si tratta in realtà di una barriera di separazione per espropriare e allontanare i residenti palestinesi dalle loro terre favorendo l'espansione del "Great Israel". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

