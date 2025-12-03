Ict nasce Acs Group | il polo unico per la trasformazione digitale delle imprese

(Adnkronos) – Nasce Acs Group, il nuovo polo tecnologico che riunisce e coordina le aziende del mondo Acs in un’unica realtà, capace di offrire soluzioni e risposte integrate nei campi dell’Information Technology, dell’Intelligenza Artificiale, del software gestionale, della cybersecurity, della comunicazione visiva e dei servizi digitali. Un passo strategico che formalizza e dà visibilità a . Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

News recenti che potrebbero piacerti

Mattinata speciale per il Team Altamura, in visita al nostro Main Sponsor GEDI Group! Con noi il dirigente Filippo Simone, il capitano Marco Crimi e i biancorossi Marco Nazzaro e Matteo Zazza. La forza di una squadra nasce anche dalle sue partnership: grazi - facebook.com Vai su Facebook

Ict, nasce Acs Group: il polo unico per la trasformazione digitale delle imprese - Nasce Acs Group, il nuovo polo tecnologico che riunisce e coordina le aziende del mondo Acs in un’unica realtà, capace di offrire soluzioni e risposte integrate nei campi dell’Information Technology, ... Riporta adnkronos.com

Nasce ACS Group, nuovo polo tecnologico che copre dall’IT alla comunicazione digitale - Nasce ACS Group, nuovo polo tecnologico che riunisce e coordina le aziende del mondo ACS in un’unica realtà specializzata nei campi dell’Information Technology, dell’Intelligenza Artificiale, del ... Come scrive engage.it

Nasce Acs Group: nuovo polo tecnologico da 90 milioni con 550 addetti - Il presidente Luis Plunger: «Offriamo al mercato un’identità chiara e autorevole» ... Come scrive altoadige.it

IT, intelligenza artificiale e cybersecurity, nasce Acs Group - "La nascita di Acs Group dà forma a un ecosistema che negli anni abbiamo costruito con impegno e visione. Lo riporta msn.com