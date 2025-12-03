Icardi avrebbe meritato un pugno Lui e Wanda Nara hanno utilizzato i miei figli per farmi del male | la confessione di Maxi Lopez

“Non metterei mai le mani addosso a uno dei miei figli, a una donna, a nessuno, ma c’è uno che se lo meritava .”. Le parole di Maxi Lopez non lasciano spazio a dubbi. In un’intervista a Sqp, l’ex calciatore di Catania e Milan tra le tante squadre è tornato sulla fine del matrimonio con Wanda Nara e il “tradimento” di Mauro Icardi. Sì, perchè dal racconto di Lopez emergono dettagli sul rapporto con il connazionale: “Quando è arrivato in Italia l’ho accolto a casa mia, proprio come ho aiutato molti altri ragazzi argentini. Sono cresciuto così, del resto anche io sono stato aiutato da qualcuno. È normale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Icardi avrebbe meritato un pugno. Lui e Wanda Nara hanno utilizzato i miei figli per farmi del male”: la confessione di Maxi Lopez

