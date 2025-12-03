Cala il sipario sul concorso per monologhi teatrali ‘Parla con me’. La qualità e la quantità dei partecipanti ha tenuto impegnati i giurati ben oltre il termine previsto, segno del successo di un’iniziativa lanciata lo scorso anno dall’associazione culturale spezzina B52 – con lo scopo di promuovere il monologo come forma espressiva teatrale e narrativa – e che già in occasione della prima edizione aveva ottenuto un’immediata risposta da parte di tantissime realtà operanti nel campo del teatro. Quest’anno l’attenzione è cresciuta sensibilmente. Oltre alle due sezioni presenti già lo scorso anno – ‘monologhi lunghi’ di massimo 60 minuti e ‘monologhi brevi’ di massimo 10 minuti – è stata introdotta una nuova sezione dedicata alla drammaturgia, nella quale sono stati presentati testi per monologhi teatrali, sia editi che inediti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I vincitori di ’Parla con me’