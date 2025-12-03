I valori di Borsa italiana e spread oggi 3 dicembre 2025

Nuova giornata per i mercati europei, che arrivano a metà settimana. Cresce l’attesa per l’apertura della Borsa italiana e dello spread tra Btp e Bund dopo che ieri, martedì 2 dicembre, Milano ha concluso positiva. A Piazza Affari, infatti, l’indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,22% fermandosi a 43.354,83 punti. Le quotazioni di Borsa italiana e spread. 🔗 Leggi su Lettera43.it

