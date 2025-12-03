I tuoi figli… Orrore contro Ascanio Pacelli | la furia dell’opinionista del GF e la denuncia

Ascanio Pacelli, da mesi presenza fissa nello studio del Grande Fratello, affianca Simona Ventura nel ruolo di opinionista insieme a Floriana Secondi e Cristina Plevani. Per lui questa nuova avventura rappresenta un ritorno alle origini: proprio il reality di Canale 5, con la terza edizione a cui partecipò da concorrente, fu il programma che gli diede popolarità. Tuttavia, la rinnovata visibilità non porta soltanto gratificazioni. Pacelli è infatti finito nel mirino degli hater, che nelle ultime ore hanno oltrepassato ogni limite, arrivando a tirare in ballo anche la sua famiglia. A scatenare la reazione dell’opinionista è stato un messaggio privato ricevuto su Instagram, una lunga invettiva che non si è limitata a criticarlo professionalmente ma ha coinvolto anche i suoi figli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it