I Thunder non si fermano 38 di Shai e Warriors ko Brown trascina Boston contro New York
I campioni in carica superano anche Golden State, che già priva di Curry perde anche Butler. Quarto successo in cinque gara per Boston, mentre San Antonio ha la meglio su Memphis. Edwards ne mette 44 e salva Minnesota contro i Pelicans. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
