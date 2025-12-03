I tagli capelli di tendenza dell’inverno riscrivono le regole del volume

Life&People.it Nel mondo dell’hairstyling, i capelli fini rappresentano la sfida definitiva, un terreno dove la gravità e le proporzioni giocano una partita complessa. Riuscire a conferire corposità e ampiezza non è solo un desiderio estetico, ma un’esigenza strutturale che richiede una sinergia impeccabile tra forbici, tecniche e strategia colore. Chi possiede una chioma sottile sa bene che il taglio non è un mero restyling, ma il principale vettore che determina il successo o il fallimento dell’illusione di pienezza. Per questo motivo, le tendenze per l’inverno 2025 sui tagli di capelli non si limitano a proporre nuove geometrie, ma le rileggono attraverso la lente dell’ispessimento ottico, concentrandosi sull’estensione orizzontale e sul bilanciamento sartoriale delle ciocche. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

