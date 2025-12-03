I Sentieri del Cinema alla Cantina Goretti arriva Sabina Guzzanti

Sabina Guzzanti sarà ospite alla Cantina Goretti di Perugia, sabato 6 dicembre, per un'iniziativa della rassegna regionale I Sentieri del Cinema che coniuga settima arte, enogastronomia e artigianato, a cura del Perso – Perugia Social Film Festival. La celebre artista, imitatrice, comica, attrice.

