I Sentieri del Cinema alla Cantina Goretti arriva Sabina Guzzanti

Perugiatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabina Guzzanti sarà ospite alla Cantina Goretti di Perugia, sabato 6 dicembre, per un’iniziativa della rassegna regionale I Sentieri del Cinema che coniuga settima arte, enogastronomia e artigianato, a cura del Perso – Perugia Social Film Festival. La celebre artista, imitatrice, comica, attrice. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - I Sentieri del Cinema, alla Cantina Goretti arriva Sabina Guzzanti

