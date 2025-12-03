I ricci il Mondiale ' 78 e quell' abrazo i 70 anni di Tarantini calciatore del popolo

L'Argentina, in casa e sotto gli occhi del feroce dittatore Videla, ha appena battuto l'Olanda nella finalissima. E quella foto del difensore dell'Albiceleste con il portiere Fillol e il tifoso senza braccia è diventata iconica. Ma a fine gara, el "Conejo" vinse pure una scommessa con capitan Passerella passata alla storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I ricci, il Mondiale '78 e quell'abrazo... i 70 anni di Tarantini, calciatore del popolo

