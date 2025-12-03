I ragazzi terribili dell’Under 15 travolgono 5-0 il Cus Ferrara

Tempo di bilanci di metà stagione per il settore giovanile della Spal, con le selezioni di via Copparo che hanno concluso i rispettivi campionati di categoria lo scorso weekend. Under 17 e Under 14 (campionato Under 15) in realtà era già arrivate al giro di boa la settimana precedente, chiudendo rispettivamente al secondo e al primo posto della graduatoria. La più bella notizia arrivata nei giorni scorso riguarda la Spal Under 15, che nel campionato Under 16 ha travolto con un netto 5-0 il Cus Ferrara. E grazie a questo successo i biancazzurri hanno scavalcato l’Acli San Luca balzando in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

