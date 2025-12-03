I Radiohead devono fermare il tour Thom Yorke ha un’infezione alla gola

I Radiohead sono costretti a rimandare i concerti ad Amsterdam a causa di una grave infezione alla gola che ha colpito Thom Yorke. La due date verranno recuperate il 15 e il 16 dicembre. Confermate i due live in Danimarca il 4 e il 5 dicembre. Il tour si chiuderà all’Uber Arena di Berlino. “Ci dispiace dover rinviare questi due spettacoli con così poco preavviso, ma a Thom è stata diagnosticata una seria infezione alla gola che gli impedisce di cantare. La terapia è già iniziata e speriamo che possa tornare sul palco per le ultime date a Copenaghen e per l’intera serie di concerti a Berlino”. Andrea Scanzi ha visto la data live a Bologna della band: “ Venticinque brani per due ore e cinque di musica, (18 canzoni più altre sette come bis). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I Radiohead devono fermare il tour, Thom Yorke ha “un’infezione alla gola”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I Radiohead hanno annunciato lo slittamento delle prime due date del tour a Copenaghen, inizialmente previste per il 1 e 2 dicembre 2025, a causa di un’infezione alla gola che ha colpito Thom Yorke. La band ha comunicato su Instagram che i concerti sono - facebook.com Vai su Facebook

I Radiohead devono fermare il tour, Thom Yorke ha “un’infezione alla gola” - I concerti olandesi si recupereranno a dicembre, confermati gli appuntamenti in Danimarca. Da ilfattoquotidiano.it

Radiohead, in autunno il tour. C'è anche l'Italia: le date - Ormai da parecchio tempo girava sempre più insistente la voce che i Radiohead fossero pronti ad annunciare un tour europeo e a tornare a suonare dal vivo a sette anni di distanza dalla chiusura del ... rockol.it scrive

Radiohead tornano in tour, quattro date a Bologna a novembre - I Radiohead hanno annunciato a sorpresa il tour europeo a sette anni dall'ultimo live. Da ansa.it

Radiohead in tour nel 2025 dopo sette anni di assenza: 4 date anche a Bologna - I Radiohead si preparano al ritorno live dopo sette anni di silenzio: attese per il 2025 date europee e nuove scalette. Secondo tg24.sky.it

I Radiohead faranno un tour nel 2025 e arriveranno anche in Italia, la notizia è ufficiale - In questi giorni, dopo l'annuncio a sorpresa ad agosto della raccolta legata alle registrazioni di Hail To The Thief (2003 ... Secondo wired.it

I Radiohead faranno un tour dopo 7 anni, con quattro concerti a Bologna a novembre - I Radiohead, una delle band rock più apprezzate e influenti degli ultimi trent’anni, hanno annunciato che faranno un tour a sette anni dall’ultima volta. Secondo ilpost.it