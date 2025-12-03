I pronostici di mercoledì 3 dicembre, ci sono partite di Coppa Italia, Premier League e Liga, in campo anche altri campionati minori In questo mercoledì senza Champions si giocano ben sei partite del turno infrasettimanale di Premier League, una partita di Liga, tre di Coppa Italia e quattro di Coppa di Germania. (Ansa Foto) – IlVeggente.it La partita più attesa è quella in Spagna tra Athletic Bilbao e Real Madrid, perché la squadra allenata da Xabi Alonso sta vivendo un periodo negativo che gli ha fatto perdere la testa della classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 3 dicembre: Coppa Italia, Premier League e Liga