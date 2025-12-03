I Neri per caso in concerto al Flaiano

È ricco il programma degli eventi natalizi previsto dall'amministrazione comunale di Pescara. Tra gli appuntamenti più attesi il concerto dei Neri per caso, che si terrà all'auditorium Flaiano, il prossimo 29 dicembre.

