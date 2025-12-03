I migliori licei d’Italia 2025 comanda il Ferrari di Este Milano e Roma il fallimento degli istituti quadriennali | la classifica

È lo scientifico delle scienze applicate Giovanni Battista Ferrari di Este, nel Padovano, la scuola superiore migliore di tutta Italia, seguita a ruota dallo scientifico Giovenale Ancina di Fossano, in provincia di Cuneo, e il Giorgio Dal Piaz di Feltre. A sancirlo la classifica «Eduscopio 2025», curata dalla Fondazione Agnelli, che stila ogni anno un ranking di tutte le scuole italiane in base ai risultati universitari (esami sostenuti e voti presi) così come la vita lavorativa degli ex studenti (tasso di occupazione e coerenza tra studio e lavoro). A Milano il Volta comanda indisturbato la classifica degli scientifici mentre il Berchet ribalza in testa per quanto riguarda i licei classici. 🔗 Leggi su Open.online

