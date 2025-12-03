I migliori licei di Viterbo e provincia | Buratti Ruffini e Santa Rosa dominano

Il Buratti di Viterbo trionfa tra i licei classici e linguistici, il Ruffini tra gli scientifici e il Santa Rosa tra quelli di scienze umane. Sono solo alcuni degli istituti superiori della Tuscia che guidano le classifiche 2025 di Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli che si propone di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

