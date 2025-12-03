I media stanno normalizzando la guerra Una macchina infernale!

di Enza Plotino Se oggi dovessimo cambiare le favole che leggiamo ai nostri figli prima di addormentarsi, allora dovremmo mettere l’elemetto alla strega cattiva, dare in dotazione ai sette nani pistole per difendersi dall’invasione di Biancaneve e cospargere di mine la strada del principe che deve salvare la bella addormentata. Perché è quello che sta succedendo in questi ultimi anni davanti ai nostri occhi: una sospensione della realtà, o meglio quella che noi conoscevamo come la realtà, a favore di una “simulazione della libertà” in cui lo specchio deformante del sistema mediatico seleziona ciò che può esistere nello spazio pubblico della parola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

