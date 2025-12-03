I Los Angeles Clippers si separano da Chris Paul nell’anno della pensione

2025-12-03 15:13:00 Giorni caldissimi in redazione! I Los Angeles Clippers hanno confermato nelle prime ore di mercoledì mattina che Chris Paul non fa più parte della squadra, ponendo fine al suo secondo periodo con la franchigia. Paul ha rivelato lui stesso lo sviluppo poco prima delle 3:00 ET, pubblicando una storia su Instagram dicendo di aver appena saputo che sarebbe stato rimandato a casa a Los Angeles da Atlanta, dove i Clippers affronteranno gli Hawks più tardi mercoledì. Subito dopo l’incarico di Paul, il presidente della squadra delle operazioni di basket Lawrence Frank ha rilasciato una dichiarazione, confermando la separazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

