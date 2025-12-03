I Los Angeles Clippers si separano da Chris Paul nell’anno della pensione

2025-12-03 15:13:00 Giorni caldissimi in redazione! I Los Angeles Clippers hanno confermato nelle prime ore di mercoledì mattina che Chris Paul non fa più parte della squadra, ponendo fine al suo secondo periodo con la franchigia. Paul ha rivelato lui stesso lo sviluppo poco prima delle 3:00 ET, pubblicando una storia su Instagram dicendo di aver appena saputo che sarebbe stato rimandato a casa a Los Angeles da Atlanta, dove i Clippers affronteranno gli Hawks più tardi mercoledì. Subito dopo l’incarico di Paul, il presidente della squadra delle operazioni di basket Lawrence Frank ha rilasciato una dichiarazione, confermando la separazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Argomenti simili trattati di recente

CLAMOROSO CLIPPERS «Ho appena scoperto di essere stato mandato a casa». Cosi Chris Paul annuncia su Instagram il suo licenziamento da parte dei Los Angeles Clippers, arrivato nel mezzo di un road trip. Cosa è successo... https://www.pianetabask - facebook.com Vai su Facebook

Ore 5:00 di questa mattina, suona la sveglia per andare al lavoro. Accendi la tv mentre fai colazione: c’è Lakers-Clippers, il derby di Los Angeles. Primo piano su uno dei parquet della NBA Cup: tutta la casa viene illuminata a giorno. Tenti di sistemare il colore Vai su X

Nba: i Clippers si separano da Chris Paul, messo fuori squadra - Con un avvio di stagione da dimenticare (cinque sconfitte consecutive, con otto ko nelle ultime nove partite e appena 3 successi nel campionato Nba), il quintetto californiano ha deciso di tagliare il ... Come scrive msn.com

NBA: Clippers part ways with Chris Paul, who was sidelined. - Paul had returned to the Clippers This summer, after eight seasons away from home with the Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors, and San Antonio Spurs, his goal ... Segnala sport.quotidiano.net

Chris Paul messo fuori squadra dai Los Angeles Clippers! Tra l'iconico playmaker e la franchigia di LA è finita anzitempo - Tra l'iconico playmaker e la franchigia di LA è finita anzitempo. Scrive eurosport.it

I Clippers tagliano Chris Paul nella sua stagione d'addio: "Mi hanno mandato a casa" - Con un avvio di stagione da dimenticare (cinque sconfitte consecutive, con otto ko nelle ultime nove partite e appena 3 successi nel campionat ... Da msn.com

I Lakers affondano i Clippers nel derby losangelino di NBA Cup - Dopo un lungo “road trip” di sei trasferte, i Clippers sono tornati a Los Angeles ma non ancora nell’Intuit Dome, sfidando i Lakers alla Crypto. Da pianetabasket.com

Clippers’ ugly loss to Lakers proves brutal reckoning is coming amid catastrophic start - 118 loss to the Lakers highlights a collapsing roster, defensive failures, and a looming reckoning as LA falls to 5- Si legge su msn.com