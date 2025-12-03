I licenziamenti di Yoox saranno un terzo di quelli previsti

La vicenda sui licenziamenti dei lavoratori e delle lavoratrici di Yoox si chiude con un accordo tra le parti. Non più 210 licenziamenti ma 70, con un percorso “non traumatico” che prevede l’utilizzo di incentivi e della cassa integrazione. A parlarne è il ministro delle Imprese e del made in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it