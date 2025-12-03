I lavoratori ex Ilva salgono sul ponte Morandi a Genova

La lettera dei sindacati a Palazzo Chigi: le condizioni delle parti sociali L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

i lavoratori ex ilva salgono sul ponte morandi a genova

© Lidentita.it - I lavoratori ex Ilva salgono sul ponte Morandi a Genova

Ex Ilva, Bucci: “I fondi ci sono, ma una legge europea non ne consente l’uso”. I sindacati: “Sciopero a oltranza” - Corteo stamattina fino al Ponte San Giorgio con gli operai di Ansaldo Energia e Fincantieri. Scrive ilsecoloxix.it

lavoratori ex ilva salgonoEx Ilva, lavoratori in corteo contro il piano del governo - Nel dossier, un ridimensionamento dello stabilimento ligure con il trasferimento della zincatura a Novi e una riduzione dei lavoratori a 585 unità operative e 70 impegnate nella formazione ... Riporta rainews.it

lavoratori ex ilva salgonoGli operai Ilva bloccano l’aeroporto di Genova e vanno verso l’autostrada. A Taranto sciopero a oltranza - Prima l’ aeroporto, poi l’ autostrada e si va avanti a oltranza, con scioperi proclamati all’istante. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Ex Ilva, blocchi e occupazioni dei lavoratori: “Sciopero a oltranza” - Il governatore Bucci: “Brutte notizie da Roma” ... repubblica.it scrive

lavoratori ex ilva salgonoL’ennesima pezza del governo sull’ex ILVA serve solo a prolungare l’agonia - L'idea è continuare a dare i soldi per farla sopravvivere finché non si conclude la vendita: però non c'è ancora un compratore ... Segnala ilpost.it

lavoratori ex ilva salgonoEx Ilva, lavoratori in presidio. Salis: “Roma dia risposte”, Bucci: “Venerdì incontro con Urso” - Genova – Stamattina i lavoratori ex Ilva sono riuniti in assemblea per decidere nuove iniziative di protesta contro il piano del governo che vuole fermare le attività nei siti del Nord. Da ilsecoloxix.it

