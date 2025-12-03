I giovani trasformano idee in imprese con supporto e incentivi ecco come lo Sportello Sni diventa punto di riferimento a Messina
Uno sportello aperto per supportare i giovani imprenditori, che coltivano l'ambizione di investire e rimanere a Messina per avviare nuove attività. Sono circa 200 le persone che nell'ultimo biennio si sono rivolte allo Sni della Camera di Commercio, che ha raccolto idee imprenditoriali incentrate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
