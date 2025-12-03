I giorni dello sbarco a Licata il docufilm che racconta l’alba della liberazione

Agrigentonotizie.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un docufilm per raccontare i giorni che segnarono l’inizio della fine della guerra. Si intitola “I giorni dello sbarco. Quando la guerra cominciò a finire” il lavoro, realizzato da Qui Licata e diretto dal giornalista Angelo Augusto, che sarà presentato giovedì 11 dicembre alle 17 nella sala. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

