I giorni dello sbarco a Licata il docufilm che racconta l’alba della liberazione
Un docufilm per raccontare i giorni che segnarono l’inizio della fine della guerra. Si intitola “I giorni dello sbarco. Quando la guerra cominciò a finire” il lavoro, realizzato da Qui Licata e diretto dal giornalista Angelo Augusto, che sarà presentato giovedì 11 dicembre alle 17 nella sala. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Licata, “I giorni dello Sbarco. Quando la guerra cominciò a finire” - L’11 dicembre 2025, nella sala conferenze del Complesso Conventuale del Carmine, a Licata, sarà presentato il docufilm di Qui Licata sullo Sbarco Alleato in Sicilia del 10 luglio 1943 Licata fu la ... Secondo canicattiweb.com