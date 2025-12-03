I giornali che ora celebrano Pietrangeli lo avevano trasformato in una macchietta anti-Sinner

Ora che i giornali sono pieni, traboccano, di coccodrilli più o meno melensi o azzeccati su Nicola Pietrangeli, andrebbe anche sottolineato il comportamento dei suddetti giornali negli ultimi anni di vita di una leggenda dello sport italiano. L’autoanalisi del giornalismo, in Italia, è un sport per pochissimi. Ne ha scritto l’altro giorno – con un bel titolo: “Chiamate Pietrangeli” – il Post, riprendendo a sua volta un pezzo di Emanuele Atturo su Ultimo Uomo nel quale leggiamo: “In questa fase tarda della sua vita, si è ritrovato in un ruolo che non si sarebbe mai aspettato, quello di grande nemico di Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I giornali che ora celebrano Pietrangeli, lo avevano trasformato in una macchietta anti-Sinner

Altri contenuti sullo stesso argomento

Questo l’intervento del giornalista Umberto Chiariello: “Conte ha trovato il grimaldello, oggi tutti i quotidiani celebrano Neres che si è preso la casa di Osimhen a Posillipo, che gioca coi bambini, che è diventato uno scugnizzo, il nuovo Lavezzi. Insomma, Cont - facebook.com Vai su Facebook

Nicola Pietrangeli è morto, aveva 92 anni: addio al gigante del tennis italiano, vinse due Slam e la Davis come capitano - Lunedì mattina la notizia: il grande tennista, primo italiano a vincere un titolo dello Slam, ha trionfato due volte al Roland Garros ed è arrivato al numero tre ... msn.com scrive

L'omaggio del Foro Italico per la leggenda del tennis italiano. Come deciso dalla famiglia, il funerale sarà celebrato in forma privata - Come deciso dalla famiglia, il funerale sarà celebrato in forma privata ... Scrive msn.com

Nicola Pietrangeli, addio alla leggenda del tennis italiano: aveva 92 anni - È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis ... Segnala iltempo.it

Pietrangeli: «Sono a letto, ho un dolore fisso che mi impedisce di muovermi. Sinner? Assurdo pensare che rosico» - Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, ricorda con emozione e dolore il momento in cui ha perso il figlio Giorgio. Scrive ilmattino.it