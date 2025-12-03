I funerali di Nicola Pietrangeli | la bara al Foro Italico per l’ultimo omaggio
La salma di Nicola Pietrangeli è arrivata questa mattina allo stadio che porta il suo nome all’interno del Foro Italico. Ad accoglierla, oltre ai familiari e agli amici più stretti del campione di tennis morto lunedì scorso all’età di 92 anni, anche il picchetto d’onore dei Carabinieri schierato per rendere omaggio a una delle figure più iconiche dello sport nazionale. La camera ardente è stata allestita direttamente sul campo da gioco, come aveva chiesto. Accanto al feretro è esposta la Coppa Davis conquistata nel 1976, anno del trionfo degli Azzurri in Cile sotto la sua guida da capitano. Il feretro. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Nicola #Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico: funerali il 3 dicembre #SkySport #SkyTennis Vai su X
La camera ardente per Nicola Pietrangeli, venuto a mancare oggi all’età di 92 anni, si terrà mercoledì sul campo a lui intitolato nel Foro Italico di Roma ? I funerali avranno luogo nel pomeriggio, sempre a Roma, ma in forma privata. - facebook.com Vai su Facebook
Nicola Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico: funerali il 3 dicembre - Dalle 9 alle 14 sarà aperta la camera ardente nello stadio a lui intitolato al Foro Italico; alle 15 i funerali in forma privata nella ... Secondo sport.sky.it
Nicola Pietrangeli, camera ardente e funerali il 3 dicembre al Foro Italico di Roma - Si terrà mercoledì 3 dicembre 2025 la camera ardente per Nicola Pietrangeli, storico campione e icona del tennis italiano. Lo riporta tg.la7.it
Funerali Pietrangeli: come, quando e dove si svolgeranno. Il comunicato della sua famiglia - hanno fatto chiarezza in merito alle esequie: tutte le informazioni per dare l'ultimo saluto a Nicola ... Si legge su msn.com
Pietrangeli, oggi l'ultimo saluto: la camera ardente al Foro italico (come da lui richiesto) e i funerali in forma privata - Perché la camera ardente di Nicola Pietrangeli, venuto a mancare ieri all'età di 92 ... Come scrive leggo.it
Morte di Nicola Pietrangeli, la camera ardente dalle 9 alle 12 al Foro Italico. Poi i funerali in forma privata - Nelle tre ore di camera ardente di Nicola Pietrangeli è previsto che il feretro venga messo al centro dello stadio del tennis che porta il suo nome, davanti un maxischermo a proiettare delle immagini ... Segnala roma.corriere.it
Nicola Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico di Roma: mercoledì i funerali - Nella giornata di domani sarà possibile rendere l'ultimo omaggio al grande tennista azzurro dalle 9 alle 14, nello stadio che porta il suo nome. Come scrive tg24.sky.it