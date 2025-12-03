I funerali di Nicola Pietrangeli | la bara al Foro Italico per l’ultimo omaggio

La salma di Nicola Pietrangeli è arrivata questa mattina allo stadio che porta il suo nome all’interno del Foro Italico. Ad accoglierla, oltre ai familiari e agli amici più stretti del campione di tennis morto lunedì scorso all’età di 92 anni, anche il picchetto d’onore dei Carabinieri schierato per rendere omaggio a una delle figure più iconiche dello sport nazionale. La camera ardente è stata allestita direttamente sul campo da gioco, come aveva chiesto. Accanto al feretro è esposta la Coppa Davis conquistata nel 1976, anno del trionfo degli Azzurri in Cile sotto la sua guida da capitano. Il feretro. 🔗 Leggi su Open.online