I fratelli Leclerc di nuovo insieme | Arhtur in Ferrari nelle libere di Abu Dhabi
Come l'anno scorso, il fratello minore del monegasco sostituirà Hamilton nella prima sessione di prove. Nei test di fine stagione spazio poi al giovane Dino Beganovic, che ha già guidato la rossa nelle libere di Bahrain e Austria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
APM Monaco. . Fratelli a tutta velocità. Charles e Arthur Leclerc indossano APM Monaco — audace, versatile e unisex. #APMmonaco #CharlesLeclerc #ArthurLeclerc #LeclercBrothers Vai su Facebook
I fratelli Leclerc di nuovo insieme: Arhtur in Ferrari nelle libere di Abu Dhabi - Come l'anno scorso, il fratello minore del monegasco sostituirà Hamilton nella prima sessione di prove. Si legge su msn.com
F1 | Ferrari: Arthur Leclerc affiancherà Charles nelle Libere 1 di Abu Dhabi - 25 nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Lo riporta msn.com