I fratelli Leclerc di nuovo insieme | Arhtur in Ferrari nelle libere di Abu Dhabi

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come l'anno scorso, il fratello minore del monegasco sostituirà Hamilton nella prima sessione di prove. Nei test di fine stagione spazio poi al giovane Dino Beganovic, che ha già guidato la rossa nelle libere di Bahrain e Austria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

