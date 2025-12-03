I figli di Pietrangeli | Se Sinner ha mandato un telegramma per papà non è ancora arrivato

Nicola Pietrangeli se n'è andato a 92 anni. Omaggiato con tutti gli onori, non è stato ricordato da Jannik Sinner, come hanno ricordato i figli di Pietrangeli: Marco e Filippo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il figlio di Pietrangeli: «Sinner? Ognuno vive il lutto a modo suo» - facebook.com Vai su Facebook

Il figlio di Pietrangeli: "Le partite a calcio, Laver, le volanti per la Davis: vi racconto mio padre" Vai su X

I figli di Pietrangeli: “Se Sinner ha mandato un telegramma per papà, non è ancora arrivato” - Omaggiato con tutti gli onori, non è stato ricordato da Jannik Sinner, come hanno ricordato i figli di Pietrangeli ... Riporta fanpage.it

Sinner, condoglianze a Pietrangeli in forma privata. Il figlio: «Non ho il suo numero, forse ho perso la telefonata» - Così Jannik Sinner pare abbia scelto di omaggiare Nicola Pietrangeli, icona del ... Come scrive ilmessaggero.it

Sinner, Pietrangeli e il giallo delle condoglianze private. I figli di Nicola: "A chi le ha fatte?" - Sinner, Pietrangeli e il giallo delle condoglianze private alla famiglia del campione scomparso. Secondo sport.virgilio.it

I figli di Pietrangeli: «Sinner? Se ha scritto un telegramma, non è ancora arrivato. Papà si divertiva a battibeccare con Panatta» - I figli di Pietrangeli: «Papà avrebbe detto a Tiger Woods quel che disse a Rivera: sei fortunato che io non abbia giocato a calcio, sennò... Lo riporta ilnapolista.it

Figlio Pietrangeli: 'Affetto emoziona', ma silenzio Sinner - Filippo Pietrangeli, terzo dei tre figli di Nicola, non trattiene le lacrime del dolore e neanche quelle dell'emozione, a poche ore dall'ultimo saluto al padre, icona del tennis azzurro. Segnala ansa.it

"Ognuno vive il lutto a modo suo": il figlio di Pietrangeli spegne le polemiche su Sinner - Oggi l'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli: il primogenito Marco ha spento ogni polemica sul mancato ricordo social di Jannik Sinner nei confronti del padre, ecco le sue parole ... Riporta msn.com