I dipendenti del Fisco di via Manin sulle barricate | Non trasferiteci in periferia La resistenza dei sindacati | no allo sfratto

Milano, 3 dicembre 2025 – Per i dipendenti milanesi dell’ Agenzia delle Entrate è una prova di forza, tradotta in una affollata assemblea straordinaria e in un corteo “contro il trasferimento forzato” legato allo sfratto degli uffici dalla prestigiosa e centrale sede in via Manin 25. “Non fermeremo le cartolarizzazioni, ma un germoglio per riflettere e far riflettere lo abbiamo posto”, sottolinea il segretario generale della UilPa di Milano Giorgio Dimauro. Una mobilitazione promossa da tutte le sigle sindacali (Fp Cgil, Cisl Fp, UilPa, Unsa, Flp e Usb) contro la decisione della direzione lombarda dell’Agenzia delle Entrate di trasferire circa 1500 dipendenti, da gennaio, da via Manin a via Lorenteggio e via Frà Riccardo Pampuri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

