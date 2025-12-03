I centri per migranti in Albania sono pronti a ripartire l’Ue vara la propria lista di Paesi sicuri | Per i minori procedure di tre mesi

La Commissione Libe ha approvato l’elenco comune che include Egitto, Bangladesh e Tunisia. Offrendo una sponda decisiva al governo di Giorgia Meloni. Monitoraggio costante dell’evoluzione della situazione in ogni Paese di origine considerato sicuro (Sco); libertà di disegnare ulteriori Sco per tutti gli Stati membri; elaborazione più rapida delle richieste di asilo. (ANSA FOTO) – Notizie.com Sono questi i punti alla base del provvedimento approvato oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, dalla Commissione per le libertà civili (Libe) dell’Unione europea. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - I centri per migranti in Albania sono pronti a ripartire, l’Ue vara la propria lista di Paesi sicuri: “Per i minori procedure di tre mesi”

