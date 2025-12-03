I Blaugrana allungano in testa alla classifica

Justcalcio.com | 3 dic 2025

2025-12-03 00:17:00 Il web non parla d’altro: Il Barcellona è ora in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio. Il Barcellona è arrivato in rimonta e ha esteso a quattro punti il??proprio vantaggio sul Real Madrid in testa alla Liga vincendo 3-1 sull’Atletico Madrid al Camp Nou. I Blaugrana sono entrati in partita con un punto di vantaggio sui loro acerrimi rivali, ma sono rimasti in svantaggio al 19? quando Alex Baena ha superato Joan Garcia. Ma Raphinha ha risposto rapidamente per il Barça, che ha poi avuto la possibilità di completare la rimonta dal dischetto, solo per Robert Lewandowski che ha sventato il suo tiro da 12 metri sopra la traversa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

