i 9 buoni fruttiferi di dicembre a chi conviene davvero investire alle poste

I buoni fruttiferi postali sono dei prodotti di risparmio garantiti dallo Stato Italiano che offrono un rendimento sicuro alla scadenza senza costi di sottoscrizione o di rimborso, eccetto gli oneri di natura fiscale. Per dicembre 2025, si possono scegliere 9 prodotti, ognuno dei quali ha un rendimento e una durata diversa. Quali Bfp si possono sottoscrivere questo mese. I buoni postali sono tra i prodotti di risparmio e investimento più sicuri. Sono garantiti dallo Stato e non subiscono oscillazioni di mercato. L’altro grande vantaggio è che godono di una tassazione del 12,50% sugli interessi così come accade con i titoli di Stato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

