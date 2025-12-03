I 5 Samurai Ronin Warriors | Ritorna con un nuovo anime sequel ne 2026!

A 40 anni dal debutto della serie originale, la leggenda di I 5 Samurai (Ronin Warriors) (conosciuto in Giappone come Yoroiden Samurai Troopers ) si rinnova con un attesissimo nuovissimo anime reboot. I fan dell’iconica serie d’azione degli anni ’80 possono finalmente segnare la data sul calendario: l’uscita è fissata per gennaio 2026. Un trailer inedito è stato rilasciato per celebrare l’annuncio, infiammando l’attesa. Non un reboot, ma un emozionante sequel. Contrariamente alle aspettative di un I 5 Samurai (Ronin Warriors) reboot tradizionale, questa nuova serie sarà in realtà un sequel ambientato dopo gli eventi della saga classica. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - I 5 Samurai (Ronin Warriors): Ritorna con un nuovo anime sequel ne 2026!

Leggi anche questi approfondimenti

The Last Samurai - Rise of the Ronin (2026) Guarda il film: https://t.co/eTbKW0KW9s Con: Tom Cruise, Keanu Reeves, Scarlett Johansson Vent'anni dopo la caduta dei samurai, il Giappone si trova al bivio tra tradizione e modernità. Nathan Algren (Tom Crui - facebook.com Vai su Facebook

Samurai Warriors 5 - A pochi mesi dall'uscita di Samurai Warriors 5 il publisher Koei Tecmo e gli sviluppatori di Omega Force hanno pubblicato un nuovo trailer che svela alcuni dei personaggi che faranno parte del ... Lo riporta everyeye.it

Samurai Warriors 5, la recensione - A quattro anni di distanza dall'ultimo episodio, la recensione di Samurai Warriors 5 ci proietta nuovamente nel periodo Sengoku, durante la lunga guerra per l'unificazione del Giappone che ha visto ... Riporta multiplayer.it

Samurai Warriors 5 - Recensione - La direzione artistica lo rende uno dei titoli più riusciti della saga, anche se non mancano alcune ingenuità ... Si legge su it.ign.com

Samurai Warriors 5: disponibile la demo - L'editore giapponese Koei Tecmo ha pubblicato la demo PC di Samurai Warriors 5 su Steam. multiplayer.it scrive

Samurai Warriors 5: un nuovo trailer mostra tutti i 27 personaggi giocabili - In un nuovo trailer possiamo vedere tutti i 27 personaggi che saranno giocabili nel titolo sviluppato da Omega Force. Secondo it.ign.com

Ronin Warriors Sequel Releases New Preview (And It Might Not Be What You Expect) - Click to share on X (Opens in new window) X Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook The original Ronin Warriors became a worldwide phenomenon thanks to its “Sentai- Da comicbook.com