Lunezia diventa maggiorenne: l’associazione di protezione civile ha festeggiato lo scorso novembre i suoi 18 anni di attività. Per celebrare questo importante traguardo, volontari, amici e sostenitori si sono ritrovati nel salone Don Marco Bertolucci di Arcola. L’evento è stato occasione per ripercorrere quasi due decenni di impegno sul territorio, contraddistinti da interventi nelle emergenze, attività di prevenzione e costante formazione dei volontari. Nel corso della serata sono state ricordate le numerose iniziative che hanno segnato il percorso dell’associazione, ultima la recente mini esercitazione di montaggio di un capannone, svolta nell’ambito di un corso dedicato alla preparazione dei volontari specializzati nel supporto alle persone con disturbi dello spettro autistico in situazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I 18 anni di intensa attività dell’associazione Lunezia