I 18 anni di intensa attività dell’associazione Lunezia
Lunezia diventa maggiorenne: l’associazione di protezione civile ha festeggiato lo scorso novembre i suoi 18 anni di attività. Per celebrare questo importante traguardo, volontari, amici e sostenitori si sono ritrovati nel salone Don Marco Bertolucci di Arcola. L’evento è stato occasione per ripercorrere quasi due decenni di impegno sul territorio, contraddistinti da interventi nelle emergenze, attività di prevenzione e costante formazione dei volontari. Nel corso della serata sono state ricordate le numerose iniziative che hanno segnato il percorso dell’associazione, ultima la recente mini esercitazione di montaggio di un capannone, svolta nell’ambito di un corso dedicato alla preparazione dei volontari specializzati nel supporto alle persone con disturbi dello spettro autistico in situazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Un tempo al centro di un'intensa attività commerciale, la Darsena di Ravenna ha subito negli anni uno sviluppo radicale trasformandosi, tra le altre cose, in un museo a cielo aperto #myRavenna - facebook.com Vai su Facebook
Regalo dei 18 anni cercasi? Ecco 15 idee trending per trovare quella più adatta (anche in base al budget) - La GHD Chronos Styler è una piastra professionale all’avanguardia, progettata per offrire uno styling rapido, preciso e delicato su tutti i tipi di capelli. Come scrive vogue.it