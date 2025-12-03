hsbc brendan nelson nominato presidente

Brendan Nelson è il nuovo presidente di Hsbc Holdings. In carica ad interim dal primo ottobre scorso, aveva preso il posto di Mark Tucker, dimessosi il 30 settembre, e ora assume il ruolo in via definitiva. La mossa dell’istituto di credito arriva a sorpresa dopo una ricerca lunga sette mesi per trovare un sostituto e terminata, come riporta il Wall Street Journal, senza che il consiglio di amministrazione trovasse un accordo. «Non vedo l’ora di continuare a lavorare con il cda, l’ad e il team dirigenziale per raggiungere gli obiettivi strategici e finanziari», ha dichiarato il manager 76enne. Secondo Ann Godbehere, Senior Independent Director che ha guidato la selezione, ha dimostrato un’eccellente leadership. 🔗 Leggi su Lettera43.it

