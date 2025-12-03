HR digitali il vero nodo è l’integrazione dei dati
La digitalizzazione delle risorse umane sembra correre veloce, ma dietro interfacce eleganti e portali moderni resiste un limite ostinato: sistemi che non dialogano tra loro. Una ricerca di HR Capital illumina con chiarezza questa realtà, mostrando come la frammentazione tecnologica continui a frenare il cambiamento profondo nelle aziende che hanno scelto di innovare la gestione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
