HR digitali il vero nodo è l’integrazione dei dati

Sbircialanotizia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La digitalizzazione delle risorse umane sembra correre veloce, ma dietro interfacce eleganti e portali moderni resiste un limite ostinato: sistemi che non dialogano tra loro. Una ricerca di HR Capital illumina con chiarezza questa realtà, mostrando come la frammentazione tecnologica continui a frenare il cambiamento profondo nelle aziende che hanno scelto di innovare la gestione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

