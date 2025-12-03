Hockey ghiaccio | serata nera per Bolzano e Val Pusteria nell’ICE League
Il mercoledì sera dell’ ICE Hockey League 2025-2026 non sorride alle squadre italian e coinvolte nel torneo. Sia il Bolzano sia il Val Pusteria sono infatti andate ko sul ghiaccio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Pesante 4-1 subito dai Foxes in trasferta sul ghiaccio dell’EC iDM Wärmepumpen VSV. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, i padroni di casa si sono scatenati nella parte centrale del match infilando in tre minuti, a cavallo della mezz’ora, i Bolzanini: reti di Helewka, Hutchison e Wallenta. Nel terzo segmento un botta e risposta che fa traslocare il risultato finale dal 3-0 al 4-1, per effetto delle firme di Bradley e nuovamente di Helewka. 🔗 Leggi su Oasport.it
