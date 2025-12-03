Ho sperimentato in prima persona l’inganno dell’ideologia di genere

''ho subito interventi irreversibili, tra cui la castrazione chirurgica a 18 anni'', ha detto Daniel Black. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - “Ho sperimentato in prima persona l’inganno dell’ideologia di genere”

