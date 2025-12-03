Ho preparato la mia morte L’annuncio shock del conduttore italiano | le sue parole

Da diversi giorni il nome di Diego Dalla Palma è tornato al centro del dibattito pubblico, dopo le sue dichiarazioni sulla volontà di scegliere personalmente tempi e modalità della propria morte. Le sue parole, pronunciate sia in televisione sia sulle pagine dei giornali, hanno immediatamente riacceso il confronto nazionale sul tema dell’eutanasia. «Ho programmato la mia morte, avverrà prima degli 80 anni», aveva detto il celebre make-up artist, attirando una valanga di reazioni sul suo profilo Instagram: messaggi di affetto, sostegno, riflessioni, ma anche critiche e dissenso da parte di chi non condivide la sua scelta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ho preparato la mia morte”. L’annuncio shock del conduttore italiano: le sue parole

